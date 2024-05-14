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13:10, 14 мая 2024Спорт

Кандидат на пост министра спорта высказался об участии россиян в Олимпиаде

Дегтярев об участии россиян в ОИ-2024: опираемся на позицию руководства страны

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Кандидат на пост министра спорта, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на вопрос об участии россиян в Олимпийских играх (ОИ) 2024 года. Его слова приводит ТАСС.

«Участвовать ли нашим спортсменам в Олимпиаде? Опираемся на позицию руководства страны», — заявил он.

О готовящейся смене нынешнего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина стало известно 7 мая. В числе главных претендентов на пост значится Дегтярев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе. При этом они не смогут принять участие в параде делегаций на церемонии открытия Игр.

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      Дарья Коршунова
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