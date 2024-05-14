В Кремле допустили новые назначения в администрации президента

Песков: работа администрации президента продолжается, там возможны назначения

Работа администрации президента России продолжается, там наряду с уже состоявшимися назначениями возможны новые, допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Как вы могли сами заметить, она [администрация] и не расформировывалась, работа продолжается. Но еще будут при необходимости указы о назначении или переназначении начальников управлений», — сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов о том, окончательно ли сформирована АП.

Администрация президента, как и правительство России, сложило свои полномочия 7 мая после инаугурации главы государства. Владимир Путин подписал указы о назначениях в государственный орган во вторник, 14 мая.

Антон Вайно сохранил пост руководителя органа, первыми его замами также остались Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями руководителя АП стали Дмитрий Козак, Максим Орешкин, Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко. В администрацию президента перешел губернатор Тульской области Алексей Дюмин — его уже освободили от должности главы региона и назначили помощником президента. В состав органа в качестве помощника главы государства также вошел экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев, которого освободили от должности после назначения на нее Сергея Шойгу.