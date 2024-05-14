Объявлен новый главный тренер «Ак Барса»

Анвара Гатиятулина назначили новым главным тренером «Ак Барса»

Анвар Гатиятулин стал новым главным тренером «Ак Барса». О назначении объявлено на сайте казанского клуба.

Соглашение со специалистом и его тренерским штабом рассчитано на два сезона. «Мы всем штабом ощущаем ответственность и готовы к ней. Для меня лично переезд в Татарстан тоже многое значит, ментально мне здесь очень комфортно», — прокомментировал назначение Гатиятулин.

Ранее Гатиятулин работал в системе челябинского «Трактора». Также он был ассистентом главного тренера в сборной России и петербургском СКА.

22 марта в отставку ушел возглавлявший «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов. «Для меня работы главным тренером уже достаточно», — объяснил он. В сезоне-2023/2024 казанцы вылетели в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина, проиграв серию екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1-4.