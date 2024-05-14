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12:14, 14 мая 2024Россия

Песков высказался о новой должности Патрушева

Песков: новая должность Патрушева допускает публичные выступления
Николай Патрушев

Николай Патрушев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Новая должность экс-секретаря Совбеза России Николая Патрушева допускает и публичные выступления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что Патрушев был назначен на должность помощника президента России Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, Патрушев на новом посту останется публичным лицом.

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«Она (должность — прим. «Ленты.ру») не исключает публичность. Вы знаете, что помощники президента по сферам своего кураторства достаточно часто общаются со СМИ, разъясняют линию президента», — сказал Песков.

Патрушев с 2008 года был секретарем Совета безопасности России. На этом посту он продержался дольше всех. 12 мая стало известно, что его освободили от этой должности. Новым председателем Совбеза назначен бывший глава Минобороны страны Сергей Шойгу.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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