Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

Минобороны России заявило об уничтожении очередного дрона ВСУ под Белгородом

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, очередной украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Белгородской области около 13:10 по московскому времени. Информация о последствиях на земле не уточняется.

В свою очередь, губернатор Белгородской области в 13:22 сообщал в Telegram о сигнале ракетной опасности. В 14:12 тревогу отменили.

Ранее Минобороны России сообщало, что еще по одному дрону средства ПВО сбили над регионом около 11:15 и 8:00 по московскому времени. Помимо этого, в ночь на 14 мая над Белгородской областью уничтожили 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).

Как рассказал позже Гладков, в результате обстрела пострадала жительница Белгорода. Помимо этого, повреждены окна в 21 квартире в девяти многоквартирных домах, а также фасады общеобразовательной школы №15, одного коммерческого объекта и шесть автомобилей.