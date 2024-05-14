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14:16, 14 мая 2024Россия

Предотвращена новая атака ВСУ на Россию

Минобороны России заявило об уничтожении очередного дрона ВСУ под Белгородом

Фото: РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили новую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. Об этом сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, очередной украинский беспилотник самолетного типа был сбит над территорией Белгородской области около 13:10 по московскому времени. Информация о последствиях на земле не уточняется.

В свою очередь, губернатор Белгородской области в 13:22 сообщал в Telegram о сигнале ракетной опасности. В 14:12 тревогу отменили.

Ранее Минобороны России сообщало, что еще по одному дрону средства ПВО сбили над регионом около 11:15 и 8:00 по московскому времени. Помимо этого, в ночь на 14 мая над Белгородской областью уничтожили 25 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire («Вампир»).

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Как рассказал позже Гладков, в результате обстрела пострадала жительница Белгорода. Помимо этого, повреждены окна в 21 квартире в девяти многоквартирных домах, а также фасады общеобразовательной школы №15, одного коммерческого объекта и шесть автомобилей.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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