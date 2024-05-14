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20:28, 14 мая 2024Спорт

В России высказались о судьбе желающих участвовать в Олимпиаде спортсменов

Депутат Журова: каждый атлет сам решает, участвовать в ОИ-2024 или нет

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Каждый атлет сам для себя решает, участвовать ему в Олимпийских играх 2024 года (ОИ-2024) или нет, рассказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» она высказалась о судьбе спортсменов, желающих отправиться на Олимпиаду.

«Все озвучивает президент. Он сказал, что каждый спортсмен сам для себя решит, [участвовать ему или нет]. И таких спортсменов (кто захочет и сможет участвовать — прим. «Ленты.ру») все равно будут единицы, если даже они будут. Поэтому тут будет все решаться очень индивидуально», — заявила Журова.

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14 мая Государственная Дума утвердила бывшего губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность министра спорта России. Он отметил, что по вопросу участия российских спортсменов в Олимпиаде опирается на позицию руководства страны.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе. При этом они не смогут принять участие в параде делегаций на церемонии открытия Игр.

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      Алена Шевченко
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