В Госдуме назвали основную проблему российского спорта

Депутат Свищев назвал основной проблемой российского спорта недофинансирование

Основная проблема российского спорта — это недостаточное финансирование, считает глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Все те программы, о которых докладывал министра спорта Михаил Владимирович [Дегтярев], требуют финансирования. Даже бесплатный спорт, даже организация новых стадионов и площадок — это огромные деньги. Все прекрасно понимают, что спорт на сегодняшний день не дофинансируется, и мы с Михаилом Владимировичем как раз говорили, когда утверждали его кандидатуру на комитете, что самое главное — это вернуть финансирование спорта на достойный уровень. Сейчас денег недостаточно, чтобы реализовать все те программы, которые перед нами ставит и спортивное сообщество, и кабмин, и президент», — высказался Свищев.

Ранее в Госдуме рассказали о возможных переменах при новом министре спорта. В частности, ожидается, что спорт более доступным и более массовым.

О готовящейся смене нынешнего исполняющего обязанности министра спорта Олега Матыцина стало известно 7 мая. Главным претендентом на пост стал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В Комитете Госдумы по физической культуре и спорту единогласно поддержали его назначение.