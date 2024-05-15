Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:14, 15 мая 2024Экономика

Оценка роста ВВП России резко выросла

ЕБРР: экономика России вырастет в 2024 году на 2,5 процента

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более чем вдвое — с 1 до 2,5 процента — увеличил свою оценку роста ВВП России по итогам 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Пересмотр показателя, а также увеличение российского ВВП на 3,6 процента по итогам прошлого года объяснили производственным бумом в оборонном секторе, а также активизацией торговли России с Китаем и другими незападными странами.

Отмечается, что предыдущий прогноз, в сравнении с которым ожидаемый показатель резко вырос, организация дала в сентябре 2023 года. Сейчас рост российской экономики в 2025 году эксперты ЕБРР ожидают на уровне 1,5 процента.

В конце апреля Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента. В свою очередь аналитики Международного валютного фонда (МВФ) увеличили прогнозируемый размер российского ВВП по итогам 2024 года до 3,2 процента против ранее ожидавшихся 2,6 процента. Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также повысили прогноз роста показателя, подняв его до 2,2 и 2,6 процента соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

      Путин назначил врио губернаторов пяти российских регионов

      Известный комик рассказал о безденежье во время работы на ТНТ

      Российского вратаря признали третьей звездой матча НХЛ

      Последствия запрета на перевалку российского СПГ в Европе оценили

      Российский военный взорвал гранату в военкомате

      Женщине выдали урну с прахом незнакомца после кремации матери

      Бойцы в зоне СВО пожаловались на «звездный РЭБ»

      Депутаты Рады отправились в США за разрешением наносить удары по России

      Минобороны подтвердило попытку атаки ВСУ на Татарстан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше