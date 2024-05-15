Оценка роста ВВП России резко выросла

ЕБРР: экономика России вырастет в 2024 году на 2,5 процента

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) более чем вдвое — с 1 до 2,5 процента — увеличил свою оценку роста ВВП России по итогам 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Пересмотр показателя, а также увеличение российского ВВП на 3,6 процента по итогам прошлого года объяснили производственным бумом в оборонном секторе, а также активизацией торговли России с Китаем и другими незападными странами.

Отмечается, что предыдущий прогноз, в сравнении с которым ожидаемый показатель резко вырос, организация дала в сентябре 2023 года. Сейчас рост российской экономики в 2025 году эксперты ЕБРР ожидают на уровне 1,5 процента.

В конце апреля Минэкономразвития РФ с учетом текущей динамики повысило прогноз роста ВВП страны в 2024 году с 2,3 до 2,8 процента. В свою очередь аналитики Международного валютного фонда (МВФ) увеличили прогнозируемый размер российского ВВП по итогам 2024 года до 3,2 процента против ранее ожидавшихся 2,6 процента. Всемирный банк и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также повысили прогноз роста показателя, подняв его до 2,2 и 2,6 процента соответственно.