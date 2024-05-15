Россиянкам назвали секреты идеального ухода за проблемной кожей

При уходе за кожей любого типа нужно следовать правилам трехступенчатого ухода, при этом проблемная кожа требует более сложного подхода, рассказала дерматовенеролог, косметолог, главный врач и генеральный директор клиники «Ля Манифик» Виктория Семагина. Секреты идеального ухода она назвала россиянкам в комментарии для «Ленты.ру».

Семагина заверила, что любая кожа требует ежедневного трехступенчатого ухода утром и вечером. По словам врача, для начала кожу следует очищать с помощью геля, пенки или мицеллярной воды. Затем — выравнивать pH кожи с помощью тоника или геля, а после этого — увлажнять. «Также можно использовать дополнительные средства: сыворотки и маски для лица, например, тканевые. Помогают в уходе за кожей и средства с витамином С», — уточнила дерматовенеролог.

Доктор добавила, что для ухода за комбинированной кожей подойдут средства с кислотами, например пилинги или гели. Однако применять их нужно с осторожностью и после консультации со специалистом. Если же кожа проблемная, на ней есть высыпания и акне, то необходимо следовать особым правилам ухода, подчеркнула Семагина. По ее словам, в этом случае, помимо трехступенчатого ухода, необходимо назначенное дерматологом лечение.

Людям с проблемной кожей нельзя пользоваться агрессивными средствами, например, пилингами. Они способны, как и слишком тщательное умывание до скрипа, разрушить защитный барьер кожи, что спровоцирует активное воспаление

Виктория Семагина дерматовенеролог

Врач отметила, что многие ошибочно думают, что жирную кожу с акне необходимо специально подсушивать. Однако ее, напротив, нужно увлажнять: это улучшит способность кожи к восстановлению. Для этого доктор порекомендовала использовать специальные кремы для жирной кожи. Кроме того, важно использовать мягкие средства для умывания, после которых не остается ощущения стянутости кожи.

Говоря об уходе за проблемной кожей, она отметила, что в этом случае после использования тоника нужно нанести лечебное средство, а уже после этого — увлажняющий крем «Лечебные препараты для устранения акне сушат кожу, поэтому она может стать еще более раздраженной. Во время лечения необходимо регулярно пользоваться увлажняющими кремами», — объяснила дерматовенеролог.

Врач также обратила внимание на то, что некоторые женщины обращаются для лечения высыпаний к гинекологу, который назначает гормональные препараты. По словам Семагиной, эти средства действительно делают кожу здоровой и красивой, однако проблема не только возвращается, но и усугубляется, когда женщина прекращает прием препарата. Акне лечится только наружной терапией и только под контролем дерматолога, заключила она.

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