В уральской школе учеников перенесли на триста лет назад

Педагог Барковский примерил на уроке истории камзол, кафтан и шляпу-треуголку

Педагог-реконструктор Евгений Барковский перенес учеников на уроке истории на триста лет назад в уральской школе. Соответствующий материал публикует издание «Родина».

Отмечается, что преподаватель, намереваясь лучше передать атмосферу ушедшей эпохи, регулярно примеряет старинную одежду на уроках. Так, учитель облачался в камзол, кафтан из зеленого сукна и шляпу-треуголку. Помимо этого, он надевал тупоносые кожаные башмаки или военную форму солдата лейб-гвардии Преображенского полка.

По словам Барковского, такой метод преподавания позволяет надолго закрепить исторические факты в памяти школьников.

Известно, что костюмные изделия, которые детально проработаны с помощью исторических справочников и опытных швей, специалисты шили под заказ. При этом в гардеробе россиянина насчитывается не менее десятка комплектов, вследствие чего к нему обращаются театры и киностудии, чтобы воспользоваться реквизитом.

В марте сообщалось, что тысячи учителей из одного региона России получат повышенные выплаты. По словам министра образования российского региона Эллы Алибековой, речь шла о педагогах, которые работают в малых городах и сельских поселениях с численностью до 100 тысяч человек.