В Пентагоне обеспокоились успехами России на Украине

Пентагон: российские войска пытаются добиться успехов на Украине, это беспокоит

Пентагон обеспокоен тем, что в ходе спецоперации на Украине российские войска пытаются добиться успехов. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер в брифинге, который транслировался на YouTube-канале Defense Now.

«У нас есть партнеры по всему миру, которые предоставляют помощь Украине. Но русские воспользовались ситуацией на поле боя. Они пытаются добиться успехов, пусть и постепенных. Это беспокоит, конечно же», — отметил Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что Украине «ничем не помогла» задержка помощи со стороны США, и заявил, что союзники Киева продолжают работать над предоставлением помощи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Украина переживает критический этап конфликта, так как Россия успешно наступает на нескольких участках фронта.