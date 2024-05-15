Звезда сериала «Кухня» взволновал фанатов внешним видом после резкого похудения

Актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров взволновал фанатов внешним видом на видео после резкого похудения. Соответствующая публикация появилась в его Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 66-летний артист предстал перед камерой на природе в зеленой футболке, голубой кофте на молнии и синих штанах. В качестве аксессуаров он использовал очки. Актер держал в руках телефон и читал стихотворение собственного сочинения.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Похудел как Дмитрий Юрьевич. Здоровья!», «Вы очень похудели. Здоровья вам большого и долгих лет жизни», «Дмитрий Юрьевич, берегите себя, пожалуйста», «Очень за вас переживаю. Вы сильный, но все-таки берегите себя», — написали они.

В марте покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине. Артист заявил, что обожает Москву и иногда скучает по ней. На данный момент Назаров проживает в Каннах вместе с женой, актрисой Ольгой Васильевой. Он сообщил, что ему нравится жизнь в теплом климате у моря.