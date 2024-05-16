Стало известно о состоянии получившего серьезную травму 20-летнего вратаря ЦСКА

Вратарь ЦСКА Тороп перенесет операцию в результате травмы в матче с «Зенитом»

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп, получивший серьезную травму в полуфинальном матче Кубка России против петербургского «Зенита», перенесет операцию. Об этом в своем Telegram-канале написал директор по коммуникациям клуба Кирилл Брейдо.

Брейдо рассказал, что 20-летний футболист находится в московской клинике. Он должен пройти обследование, после чего будет назначена операция. Отмечается, на данный момент речь идет о нескольких месяцах восстановления.

15 мая Тороп получил травму в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита», в котором армейцы уступили команде из Петербурга в серии пенальти и вылетели из турнира. У футболиста были диагностированы двойной перелом лицевых костей черепа и тяжелое сотрясение мозга.

После этого Тороп рассказал, что не падает духом. При этом он добавил, что чувствует себя неважно.