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08:56, 16 мая 2024Россия

Володин высказался о новом министре обороны России

Володин о назначении Белоусова: мы его давно знаем, выбор Путина поддерживаем

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоря о назначении Андрея Белоусова министром обороны России, заявил, что в парламенте его давно знают. Слова политика приводит ТАСС.

«Мы его давно знаем. Выбор президента [России Владимира Путина] поддерживаем. Со своей стороны будем оказывать ему необходимую помощь», — сказал Володин.

По его словам, министру нужно, время, чтобы разобраться в работе на новой должности, поэтому в Госдуму его пока приглашать не планируется.

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Белоусов занял кресло военного министра в обновленном парламенте после предложения его кандидатуры президентом России Владимиром Путиным. В старом правительстве Белоусов занимал должность первого вице-премьера — на его место в обновленном кабмине назначили главу Минпромторга Дениса Мантурова. Назначение нового главы Минобороны связано с возросшими расходами на оборону и безопасность, которые в этом году составили около 8,7 процента ВВП, объяснял Путин.

Экс-глава Минобороны Сергей Шойгу после отставки занял пост секретаря Совета Безопасности России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что Шойгу будет решать широкий объем задач и находиться в непосредственном контакте с главой государства.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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