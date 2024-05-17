Губерниев резко высказался об освобождении Промеса

Губерниев: легионер «Спартака» Квинси Промес должен сидеть в голландской тюрьме

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко высказался об освобождении из-под стражи легионера «Спартака» Квинси Промеса. Его слова передает РИА Новости.

«На фига он нужен в России? Я не жду его здесь. Вообще его ждет голландская тюрьма. Квинси Промес — преступник и должен сидеть в тюрьме», — заявил журналист.

Ранее 17 мая стало известно об освобождении Промеса из-под стражи в ОАЭ. Условия освобождения игрока не уточнялись.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции. Дело о ДТП было закрыто 1 мая.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.