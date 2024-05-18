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15:57, 18 мая 2024Спорт

«Динамо» одержало разгромную победу в матче РПЛ

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» со счетом 4:1 в матче 29-го тура РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась победой хозяев с разгромным счетом 4:1. Дублем в составе бело-голубых отметился Фабиан Бальбуэна, еще по голу на счету Бителло и Муми Нгамале. За самарцев забил Юрий Горшков.

Таким образом, «Динамо» с 56 очками закрепилось на первой строчке турнирной таблицы. Команда Марцела Лички может досрочно стать чемпионом России, если «Краснодар» и «Зенит» не выиграют свои матчи 29-го тура. «Крылья Советов» идут на восьмом месте с 40 очками.

Матчи заключительного тура РПЛ пройдут 25 мая. «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром». «Крылья Советов» на своем поле встретятся с «Пари Нижний Новгород».

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