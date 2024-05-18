«Стало полной неожиданностью». В НАТО заявили о недовольстве из-за решения Франции пригласить Россию в Нормандию

Politico: Запад раздражён из-за решения Макрона пригласить Россию в Нормандию

Вашингтон не одобрил приглашение на мероприятия, посвященные 80-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, которое Франция направила России. Как стало известно изданию Politico, у чиновников в Вашингтоне это вызвало раздражение.

«Мы подчинимся правительству Франции, которое организует памятные мероприятия в Нормандии. Но, возможно, это напомнит россиянам, что они действительно когда-то воевали с настоящими нацистами, а не с воображаемыми», — заявил один из собеседников Politico из администрации президента США.

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Также анонимный представитель британского правительства рассказал, что в Лондоне всерьез обеспокоились некоторыми последними действиями французского лидера Эммануэля Макрона. Среди них называются встреча с председателем КНР Си Цзиньпинем и отправка представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина. Собеседник издания добавил, что Макрон, очевидно, «видит себя выше конфликта и надеется стать миротворцем» в украинском конфликте, что в Великобритании сочли «совершенно неуместным».

В МИД опровергли приглашение России в Нормандию

РИА Новости со ссылкой на источник в компании Mission Libération, занимающейся организацией мероприятия, сообщало, что российскую делегацию пригласили во Францию. «Тем не менее Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», — заявил собеседник издания.

Фото: Kevin Wurm / Reuters

В компании подчеркнули, что на церемонию «с учетом обстоятельств» не будет приглашен президент России Владимир Путин. Также радио Europe 1 сообщало, что «Россия будет представлена в Нормандии в начале июня, если Москва примет приглашение Елисейского дворца».

Позднее официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию. По ее словам, по дипломатическим каналам Россию не приглашали в Нормандию. Об этом ей сообщил посол страны во Франции Алексей Мешков.

Мы вчера поздно вечером были на связи с нашим послом Алексеем Мешковым насчет информации, которая пошла по СМИ Франции. Пока у нас никаких подтверждений этого по дипканалам не было Мария Захарова официальный представитель МИД России

В Кремле не считают годовщину высадки в Нормандии главным праздником

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что для России главным праздником является День Победы, а не годовщина высадки в Нормандии.

Он также ответил на вопрос журналистов о том, уведомляли ли организаторы мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии о решении не приглашать на церемонию президента Владимира Путина.

«Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая», — сказал представитель Кремля.

Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» назвал данное предложение дружелюбным жестом. Он считает, что Россия обязательно должна принять участие в мероприятии.

Это хороший жест в целом. Другой вопрос, кто и как хочет его преподнести, в чью пользу использовать, какие дивиденды извлечь Алексей Чепа депутат Госдумы

Он также обратил внимание на постепенное изменение геополитической ситуации в мире.