Опубликовано видео поисков вертолета президента Ирана

Появилось первое видео поисков упавшего вертолета президента Ирана

В сети появилось первое видео поисков упавшего вертолета президента Ирана. Его в Telegram со ссылкой на иранский телеканал SNN опубликовал RT.

Отмечается, что данные о состоянии президента Ирана Эбрахима Раиси разнятся. По одним сведениям, глава государства мог пострадать, по другим — с президентом все в порядке.

Вертолет совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана в городе Джольфа, расположенном у границы с Азербайджаном.

По данным агентства Tasnim, экипаж вертолета, в котором находился президент Ирана, вышел на связь с командным центром после жесткой посадки.