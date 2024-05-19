Опубликовано видео поисков вертолета президента Ирана
Появилось первое видео поисков упавшего вертолета президента Ирана
В сети появилось первое видео поисков упавшего вертолета президента Ирана. Его в Telegram со ссылкой на иранский телеканал SNN опубликовал RT.
Отмечается, что данные о состоянии президента Ирана Эбрахима Раиси разнятся. По одним сведениям, глава государства мог пострадать, по другим — с президентом все в порядке.
Вертолет совершил жесткую посадку на северо-западе Ирана в городе Джольфа, расположенном у границы с Азербайджаном.
По данным агентства Tasnim, экипаж вертолета, в котором находился президент Ирана, вышел на связь с командным центром после жесткой посадки.