Минобороны назвало место размещения огневых точек ВСУ для атак на Белгород

Минобороны: ВСУ ударяли по Белгородской области из харьковской Плетневки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели обстрел Белгородской области из населенного пункта Плетневка в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает РИА Новости.

«Практически в каждом жилом доме Плетеневки украинскими военнослужащими были оборудованы огневые точки», — сообщили в оборонном ведомстве. Там подчеркнули, что ВСУ ударяли из этого населенного пункта по Белгороду, Шебекино и другим городам.

ВСУ, по данным Минобороны России, пытается уничтожить Плетневку и обстреливает дома в населенном пункте из ствольной артиллерии. При этом группировка войск «Север» продолжает продвижение вглубь территории в Харьковской области, отчитались в оборонном ведомстве.