Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:27, 21 мая 2024Экономика

Москвичам пообещали туманную погоду

КГХ Москвы: до утра 22 мая в городе ожидается туман с видимостью 200-700 метров

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве с вечера вторника, 21 мая, до семи утра среды, 22 мая, местами ожидается туман. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

Видимость в городе при этом будет на уровне 200-700 метров. Автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики предсказывали ливни и грозы в некоторых районах Москвы и Подмосковья 21 мая. Ожидалось также усиление ветра во время грозы до 15 метров в секунду.

Синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что метеорологическое лето в Москве наступило раньше климатической нормы на девять дней. С 17 мая температура воздуха пятый день подряд превышает отметку в 15 градусов Цельсия, что и говорит о наступлении летнего периода.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы генерала Попова не верят в обвинения против него

      Задержанным за расправу над жителями Херсонской области предъявили обвинения

      Названы сроки первого изъятия доходов от российских активов

      Расправившегося с пенсионеркой мужчину арестовали через 35 лет

      Снимавший подростков в туалетах самолетов бортпроводник отверг обвинения

      Россиянам рассказали о последствиях сочетания шашлыка с майонезом

      Создана уничтожающая вредные бактерии сталь

      Москвичам пообещали туманную погоду

      Шведский футболист-чемпион извинился за выступления за ЦСКА

      Сообщение о запуске шоу Карлсона в России опровергли

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше