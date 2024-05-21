Москвичам пообещали туманную погоду
В Москве с вечера вторника, 21 мая, до семи утра среды, 22 мая, местами ожидается туман. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.
Видимость в городе при этом будет на уровне 200-700 метров. Автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее синоптики предсказывали ливни и грозы в некоторых районах Москвы и Подмосковья 21 мая. Ожидалось также усиление ветра во время грозы до 15 метров в секунду.
Синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что метеорологическое лето в Москве наступило раньше климатической нормы на девять дней. С 17 мая температура воздуха пятый день подряд превышает отметку в 15 градусов Цельсия, что и говорит о наступлении летнего периода.