Москвичам пообещали туманную погоду

КГХ Москвы: до утра 22 мая в городе ожидается туман с видимостью 200-700 метров

В Москве с вечера вторника, 21 мая, до семи утра среды, 22 мая, местами ожидается туман. Об этом говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

Видимость в городе при этом будет на уровне 200-700 метров. Автомобилистов попросили быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее синоптики предсказывали ливни и грозы в некоторых районах Москвы и Подмосковья 21 мая. Ожидалось также усиление ветра во время грозы до 15 метров в секунду.

Синоптики центра погоды «Фобос» заявили, что метеорологическое лето в Москве наступило раньше климатической нормы на девять дней. С 17 мая температура воздуха пятый день подряд превышает отметку в 15 градусов Цельсия, что и говорит о наступлении летнего периода.