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17:54, 21 мая 2024Мир

В НАТО признали улучшение возможностей Российской армии

DN: силы Российской армии восстанавливаются быстрее, чем ожидал Запад

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Силы Российской армии восстанавливаются быстрее, чем ожидали чиновники НАТО на Западе. Об этом со ссылкой на источники сообщает американский портал Defence News (DN).

«Европейские и американские представители Министерства обороны, а также аналитики по Российской армии заявили Defense News, что силы Кремля восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, и этот факт может стать долгосрочной и, возможно, более дорогостоящей проблемой для НАТО [чем было принято считать раньше]», — говорится в публикации.

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США не могут снабдить Украину достаточным количеством средств противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что изначально Киев просил десять тысяч ракет, чтобы отражать удары России. «Но нужно понимать, что каждый раз, когда в воздушное пространство входит ракета противника, нужно выстрелить две ракеты Patriot, чтобы ее сбить», — заявил Джонсон.

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      Виктория Кондратьева
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