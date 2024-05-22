Бритни Спирс примерила прозрачное платье на видео

Американская певица Бритни Спирс примерила длинное прозрачное платье на видео

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс примерила откровенный наряд на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 42-летняя певица позировала перед камерой в длинном прозрачном платье на тонких бретелях, сквозь которое было видно нижнее белье. Так, на кадрах заметно, что звезда надела ярко-розовые трусы с низкой посадкой и бежевый бюстгальтер с черными бретелями.

Свой образ знаменитость дополнила чокером и несколькими браслетами на запястьях. Она распустила волосы и сделала макияж с графичными стрелками.

Ранее в мае Бритни Спирс приспустила прозрачную юбку на новом видео. Певица предстала перед камерой в наряде, состоящем из прозрачного корсета и юбки длины макси. Верхние части изделий были оформлены сияющей аппликацией серебристого цвета.