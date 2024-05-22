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13:14, 22 мая 2024Спорт

Получившего тяжелую травму вратаря ЦСКА выписали из больницы

Получившего тяжелую травму вратаря ЦСКА Владислава Торопа выписали из больницы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вратаря московского футбольного ЦСКА Владислава Торопа, получившего тяжелую травму головы, выписали из больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

У здания лечебного учреждения игрока встретили болельщики команды, которые подготовили баннер с надписью «Слава, будь здоров!» «Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — говорится в заявлении.

Ранее Торопа оперировали в больнице Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова. Все прошло без осложнений.

Вратарь получил перелом лицевых костей 15 мая в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита», в котором армейцы уступили команде из Санкт-Петербурга в серии пенальти и вылетели из турнира. Повреждения стали следствием столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.

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      Алексей Гусев
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