Получившего тяжелую травму вратаря ЦСКА выписали из больницы

Получившего тяжелую травму вратаря ЦСКА Владислава Торопа выписали из больницы

Вратаря московского футбольного ЦСКА Владислава Торопа, получившего тяжелую травму головы, выписали из больницы. Об этом сообщается в Telegram-канале клуба.

У здания лечебного учреждения игрока встретили болельщики команды, которые подготовили баннер с надписью «Слава, будь здоров!» «Впереди ему предстоит реабилитация на базе под присмотром клубных врачей», — говорится в заявлении.

Ранее Торопа оперировали в больнице Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова. Все прошло без осложнений.

Вратарь получил перелом лицевых костей 15 мая в полуфинальном матче Кубка России против «Зенита», в котором армейцы уступили команде из Санкт-Петербурга в серии пенальти и вылетели из турнира. Повреждения стали следствием столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом.