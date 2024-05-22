Семья Шумахера отсудила 200 тысяч евро за сгенерированное интервью

Семья Шумахера отсудила у Funke 200 тысяч евро за сгенерированное ИИ интервью

Медиагруппа Funke выплатила компенсацию семье гонщика Михаэля Шумахера за интервью, сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает Übermedien.

Семья Шумахера отсудила 200 тысяч евро. Данная выплата указана в постановлении Мюнхенского суда по трудовым спорам.

В апреле 2023-го немецкий журнал Die Aktuelle, входящий в медиагруппу Funke, опубликовал интервью с автогонщиком. На первой полосе была размещена фотография с подписью «Михаэль Шумахер, первое интервью!».

Позднее стало известно, что интервью было сгенерировано ИИ. Родственники Шумахера подали на издание в суд, а главного редактора журнала Анне Хоффманн уволили.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах в декабре 2013-го. В результате инцидента спортсмен впал в кому. Гонщик восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.