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18:50, 22 мая 2024Спорт

Семья Шумахера отсудила 200 тысяч евро за сгенерированное интервью

Семья Шумахера отсудила у Funke 200 тысяч евро за сгенерированное ИИ интервью

Фото: Andreas Rentz / Bongarts / Getty Images

Медиагруппа Funke выплатила компенсацию семье гонщика Михаэля Шумахера за интервью, сгенерированное искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает Übermedien.

Семья Шумахера отсудила 200 тысяч евро. Данная выплата указана в постановлении Мюнхенского суда по трудовым спорам.

В апреле 2023-го немецкий журнал Die Aktuelle, входящий в медиагруппу Funke, опубликовал интервью с автогонщиком. На первой полосе была размещена фотография с подписью «Михаэль Шумахер, первое интервью!».

Позднее стало известно, что интервью было сгенерировано ИИ. Родственники Шумахера подали на издание в суд, а главного редактора журнала Анне Хоффманн уволили.

Семикратный чемпион «Формулы-1» получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в Альпах в декабре 2013-го. В результате инцидента спортсмен впал в кому. Гонщик восстанавливается на собственной вилле, которая располагается на берегу Женевского озера.

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      Дарья Коршунова
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