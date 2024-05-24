Бывший автомобиль замглавы Минобороны Иванова сняли с продажи

Chevrolet Suburban замглавы Минобороны России Иванова снят с продажи

Внедорожник Chevrolet Suburban 2015 года выпуска, который хотела продать экс-супруга замглавы Минобороны России Тимура Иванова, сняли с продажи. Об этом пишет РИА Новости.

Причина этого решения неизвестна, уточнили в агентстве.

Ранее сообщалось, что переоформленный на бывшую жену Иванова Светлану внедорожник выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей после аварии. Эта машина была указана в налоговой декларации замминистра за 2019 год. У автомобиля имеются повреждения, характерные для лобового удара — бампер и решетка радиатора отсутствуют, повреждено подкапотное пространство. Также смята передняя часть левого крыла и отсутствуют передние фары.

По данным ГИБДД, «Авто.ру» и сервиса AvtoFace, 17 февраля 2023 года у автомобиля сменился владелец — им стал человек, чьи инициалы и дата рождения совпадают с данными экс-жены Иванова. Тогда же на женщину переоформили немецкий минивэн Mercedes-Benz V-класса. Суд все равно арестовал этот транспорт.

Ранее Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы, который отправил замминистра обороны в СИЗО «Лефортово» до 23 июня. Иванову вменяется статья 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Речь идет о миллиарде рублей. Вину замглавы Минобороны не признал.