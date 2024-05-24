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20:05, 24 мая 2024Экономика

Найден еще один виновник мигрени

Headache: климатический кризис усугубляет мигрень

Фото: imago stock&people / Globallookpress.com

Климатический кризис усугубляет головные боли. Еще одного виновника мигрени выявили эксперты Американского общества по изучению головной боли (AHS). Результаты исследования опубликованы в журнале Headache.

По данным Американского фонда мигрени, этим заболеванием страдает 39 миллионов взрослых граждан. Как показала статистика, несмотря на то, что число пациентов за последние 30 лет не изменилось, они стали чаще жаловаться на усиление головных болей. В частности, с 2004 года показатель вырос с 22 процентов до 42,4 процента. Пациенты сетуют на снижение продуктивности в течение дня и необходимость регулярно брать отгул на учебе и работе.

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Помимо того, что на рост жалоб могло повлиять повышение осведомленности американцев о мигрени, заболевание могла спровоцировать непогода. Перепады давления, экстремальные засухи и ураганы, как выяснили в клинике Мейо, нарушают баланс химических веществ в мозге, например, серотонина. Также яркий свет, сильная жара и холод, солнечные блики и высокая влажность способствуют более частым и интенсивным приступам головной боли. Триггером мигрени могут выступать и лесные пожары, способствующие загрязнению атмосферы.

Ранее ученые обнаружили, что изменения климата усугубляют деменцию и склероз. Как сообщалось, пациенты с неврологическими и психическими заболеваниями особо восприимчивы к изменениям температурного фона и погодным катаклизмам.

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      Виктория Клабукова
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