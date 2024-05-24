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10:03, 24 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о повреждении железнодорожной инфраструктуры под Харьковом

«Укрзализныця»: повреждена железнодорожная инфраструктура под Харьковом
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») в своем Telegram-канале.

Уточняется, что повреждения получили пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда. «Поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику», — добавили в «Укрзализныця».

23 мая сообщалось, что несколько объектов железнодорожной инфраструктуры были повреждены в Харькове и Харьковской области после серии взрывов. Мэр города Игорь Терехов проинформировал, что было зафиксировано около десяти детонаций. Позднее днем произошла еще серия взрывов.

24 мая российские войска нанесли удар по перевалочному пункту снабжения украинских сил в городе Чугуев Харьковской области. Как уточнялось, в населенном пункте проходит постоянная доукомплектация подразделений.

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