Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:32, 24 мая 2024Экономика

Российские банки начали чаще давать в долг проблемным клиентам

ЦБ: банки в России стали охотнее кредитовать людей с высокой долговой нагрузкой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российские банки нарастили кредитование граждан с более высоким профилем риска. Об этом сообщил Центральный банк в «Обзоре финансовой стабильности» за IV квартал 2023 — I квартал 2024 года.

По его информации, на фоне повышения ключевой ставки и временной отмены ограничений на полную стоимость кредита по потребительским займам банки нарастили кредитование заемщиков с более высоким профилем риска. Как оказалось, возникающие при этом дополнительные издержки банкиры закладывают в процентную ставку. Кроме того, регулятор констатировал, что заемщики стали хуже обслуживать кредиты, выданные им наличными после III квартала 2023 года по высоким ставкам.

Темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, по данным Банка России, остаются высокими.

Материалы по теме:
Деньги для ипотеки. Как сделать из кредитов облигации и получить средства на развитие ипотечного рынка
Деньги для ипотеки.Как сделать из кредитов облигации и получить средства на развитие ипотечного рынка
2 апреля 2024
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году. Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
Закон о самозапрете на кредиты в 2024 году.Что это и как установить запрет на выдачу займов самому себе?
23 апреля 2024

Что касается ипотеки, то ее быстрый рост в 2023 году также происходил за счет закредитованных заемщиков. По информации ЦБ, в IV квартале 2023 года доля ипотечных кредитов, предоставленных заемщикам с чрезмерно высокой долговой нагрузкой, поднялась до 45 процентов выдач.

Ранее стало известно, что в апреле 2024 года в России снизилось число кредитных карт на руках у населения, хотя банки продолжали их активно выдавать.

Кроме того, все меньше жителей России предпочитают гасить ипотеку досрочно. Такое положение дел эксперты объясняют высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, которая сейчас составляет 16 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Арестованного экс-командующего 58-й армией Попова оставили в СИЗО

      Россиян пригласили на спектакль Бутмана и Хабенского

      Россияне полюбили отдых на африканском курорте

      Центробанк рассказал о нехватке юаней

      В ЕС высказались об идее заморозки конфликта на Украине

      В Подмосковье призвали отказаться от запуска воздушных шаров ради экологии

      Россиянам назвали лучшее время для аренды жилья

      Экс-командующий 58-й армией России обратился к журналистам и упомянул Запорожье

      В Госдуме поддержали ужесточение наказания за сокрытие госномеров авто

      Международный суд ООН принял решение по Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше