Российские банки начали чаще давать в долг проблемным клиентам

ЦБ: банки в России стали охотнее кредитовать людей с высокой долговой нагрузкой

Российские банки нарастили кредитование граждан с более высоким профилем риска. Об этом сообщил Центральный банк в «Обзоре финансовой стабильности» за IV квартал 2023 — I квартал 2024 года.

По его информации, на фоне повышения ключевой ставки и временной отмены ограничений на полную стоимость кредита по потребительским займам банки нарастили кредитование заемщиков с более высоким профилем риска. Как оказалось, возникающие при этом дополнительные издержки банкиры закладывают в процентную ставку. Кроме того, регулятор констатировал, что заемщики стали хуже обслуживать кредиты, выданные им наличными после III квартала 2023 года по высоким ставкам.

Темпы роста необеспеченного потребительского кредитования, по данным Банка России, остаются высокими.

Что касается ипотеки, то ее быстрый рост в 2023 году также происходил за счет закредитованных заемщиков. По информации ЦБ, в IV квартале 2023 года доля ипотечных кредитов, предоставленных заемщикам с чрезмерно высокой долговой нагрузкой, поднялась до 45 процентов выдач.

Ранее стало известно, что в апреле 2024 года в России снизилось число кредитных карт на руках у населения, хотя банки продолжали их активно выдавать.

Кроме того, все меньше жителей России предпочитают гасить ипотеку досрочно. Такое положение дел эксперты объясняют высокой ключевой ставкой ЦБ РФ, которая сейчас составляет 16 процентов.