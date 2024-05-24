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13:27, 24 мая 2024Спорт

Тарасова оценила переход российской фигуристки в сборную Казахстана

Тарасова заявила, что для России Самоделкина не была перспективной и талантливой

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила переход российской фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова заявила, что, если Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отпустила спортсменку в другую страну, значит, не считает это большой потерей. «Для сборной Казахстана она, возможно, будет перспективной и талантливой, для нашей команды не была», — отметила специалист.

Ранее сообщалось, что ФФККР дала разрешение Самоделкиной выступать за другую страну. Фигуристка сможет представлять иностранную команду на международных турнирах со следующего сезона.

О желании фигуристки сменить спортивное гражданство стало известно в августе 2023 года. Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также в ее активе победы и призовые места на этапах Кубка России.

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