Китаист высказался о риске начала военной операции на Тайване в июне

Китаист Ломанов допустил начало военной операции КНР на Тайване

Публикацию в СМИ информации о начале китайской операции по силовому воссоединению страны в июне этого года можно воспринимать всерьез лишь с большой долей условностей, высказался в беседе с «Лентой.ру» китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов. Вместе с тем он допустил начало военной операции КНР на Тайване.

Ранее о том, что Китай готовит вторжение на Тайвань в июне этого года, писало в соцсети X (бывшая Twitter) Global Press. Издание ссылалось на источник в Минобороны КНР.

Подобные планы, как правило, не афишируются, отметил Ломанов. Он также обратил внимание на тот факт, что за последние 10 с лишним лет, когда во власти находился Си Цзиньпин, в Китае был очень сильно укреплен режим мер безопасности во всех отношениях, включая охрану государственной тайны.

«Поэтому утечка секретной информации в источник не самый авторитетный, не относящийся к мировому мейнстриму средств массовой информации, кажется маловероятной и, скорее всего, даже просто невозможной. Поэтому наиболее вероятна версия о том, что эта информация исходит не от китайской стороны, а от тех, кто рассчитывает получить политические, стратегические и экономические дивиденды от разжигания концепции китайской угрозы о неминуемом вторжении сил. Таких достаточно много. Это прежде всего США и конкуренты, недоброжелатели Китая в Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. В том числе нельзя исключать и сами тайваньские источники», — поделился китаист.

Тем не менее, несмотря на сомнительность и вероятную недостоверность этой информации, проблема в отношениях Китая и Тайваня существует и никуда не уйдет, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». Он предположил, что в будущем публикации такого рода будут появляться все чаще и чаще.

Напряженность, обусловленная непониманием и невозможностью политической стыковки между Пекином и Тайбэем, нарастает, и не в июне этого года, я полагаю, но в какой-то момент в будущем это непонимание и отсутствие диалога, скорее всего, действительно приведут к такого рода конфликту, поскольку стратегической целью Китая является воссоединение страны, а тайваньская администрация никоим образом не намерена вести диалог на эту тему. Поэтому простейшее логическое умозаключение состоит в том, что, когда нет переговоров о мирном воссоединении, в один прекрасный день на повестку дня попадает вопрос воссоединения не мирного Александр Ломанов китаист

20 мая вступил в должность новый глава администрации Тайваня Лай Циндэ. Во время свое инаугурационной речи он призвал Китай прекратить политическое и военное запугивание Тайваня.

В четверг, 23 мая, в ответ на инаугурацию нового руководства острова народно-освободительная армия Китая (НОАК) начала комплексные военные учения вокруг Тайваня. В тот же день возле острова зафиксировали несколько десятков летательных аппаратов НОАК. Сегодня, 24 мая, Тайвань продолжает отслеживать десятки китайских военных самолетов и кораблей у своего побережья.