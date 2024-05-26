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00:13, 26 мая 2024Спорт

«Байер» оформил золотой дубль

«Байер» выиграл Кубок Германии и оформил золотой дубль

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Леверкузенский «Байер» выиграл Кубок Германии по футболу сезона-2023/2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече команда оказалась сильнее «Кайзерслаутерна». Встреча прошла в Берлине на Олимпийском стадионе и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 16-й минуте забил полузащитник Гранит Джака.

Таким образом, «Байер» оформил золотой дубль. До этого команда стала чемпионом Германии. Леверкузенцы не проиграли ни единого матча в чемпионате Германии. Такого результата прежде не добивалась ни одна команда.

Единственный раз «Байер» проиграл в прошедшем сезоне в финале Лиги Европы. Команда уступила итальянской «Аталанте» со счетом 0:3.

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      Анастасия Борисова
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