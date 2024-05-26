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17:47, 26 мая 2024Мир

Генсеку НАТО рекомендовали быть осмотрительным

Итальянский премьер Мелони рекомендовала генсеку НАТО быть осмотрительным
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Johanna Geron / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рекомендовала генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу быть осмотрительным. Таким образом политик в эфире телеканала RAI-3 отреагировала на слова главы альянса о разрешении Украине наносить удары западным оружием по России, передает ТАСС.

Мелони признала, что НАТО следует занимать жесткую позицию и не поддаваться на провокации. «Я не знаю, почему Столтенберг сказал это. Нужно быть осторожными. Я советую быть более осмотрительными», — отметила глава итальянского правительства.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя призыв Столтенберга, заявила, что о его позиции полезно знать участникам саммита в Швейцарии.

25 мая Столтенберг призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России. По мнению генсека, так как Киев не может наносить удары по «законным военным целям» в РФ, то стране сложно защитить себя.

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      Анна Щербакова
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