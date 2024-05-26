Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 26 мая 2024Мир

КНДР предупредила США и Южную Корею о наступательных контрмерах

КНДР заявила о наступательных контрмерах в ответ на действия Южной Кореи и США

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Армия КНДР готова принять меры в ответ на провокации США и Южной Кореи, угрожающие суверенитету Северной Кореи. Об этом сообщил замминистра обороны КНДР Ким Ган Ир, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Он уточнил, что речь идет об участившихся нарушениях морской границы. В связи с этим Ким Ган Ир предупредил, что меры могут быть осуществлены «в любой момент, будь то на воде или на суше». В сообщении ЦТАК отмечается, что северокорейское высшее военное руководство 24 мая приказало армии страны «принять наступательные контрмеры в ответ на вышеуказанные провокационные действия врагов против суверенитета» КНДР.

В апреле постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон и его союзники обсудили варианты по созданию нового механизма для мониторинга северокорейской программы ядерного оружия и захотели следить за ней вместе с Южной Кореей.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинское командование применило тактику живого щита в Харькове. ВС РФ пришлось уничтожать склад ВСУ в торговом центре

      КНДР предупредила США и Южную Корею о наступательных контрмерах

      В Днепропетровской области сообщили об ударе по складу ВСУ с ракетами ATACMS

      В России назвали невозможным прекращение действия Конвенции ООН по Арктике

      Ракета ВСУ попала в жилой дом в Донецке

      Подполье сообщило об ударе по готовящемуся принять F-16 украинскому аэродрому

      13 беспилотников ВСУ попытались атаковать российские регионы

      При пожаре в центре по уходу за детьми в Индии погибли семь новорожденных

      Российская гимнастка восхитила фанатов фото в купальнике

      Дачников предупредили об аресте в случае выращивания некоторых растений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше