В Германии увидели возможность втягивания НАТО в конфликт на Украине

Spiegel: страны Балтии и Польша заявили о готовности отправить войска на Украину

Готовность стран Балтии и Польши ввести войска на Украину в случае серьезных успехов Российской армии является грозным предупреждением Москве. Об этом говорится в материале немецкого издание Spiegel.

Автор указывает, что слишком малый энтузиазм в помощи Киеву может привести к стратегическому прорыву на востоке страны и, соответственно, резкому ухудшению ситуации. В таком случае бывшие советские республики и Польша не станут ждать момента, когда российские войска подойдут к их границам, и вступят в бой заранее.

«И это будет означать, что НАТО станет участником войны», — подчеркивает издание. Германия уже была предупреждена о возможности такого развития событий на конференции Леннарта Мери в Таллине.

Ранее депутат бундестага от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер предложил западным странам, поддерживающим Украину, разместить средства ПВО на границе с республикой, чтобы закрывать полосу шириной 70-100 километров от ракет и дронов.

По его мнению, такая инициатива позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) сосредоточиться на отражении атак российских ракет и дронов на востоке страны, где ситуация наиболее сложная.