Госдума предложила размер дохода для прогрессии НДФЛ

Госдума предложила считать порогом прогрессии НДФЛ уровень двух средних зарплат

Размером месячного дохода физлица, с которого в его отношении начинает действовать новая шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ), должны стать две средние зарплаты. Об этом говорится в расширенных рекомендациях по изменению налоговой системы, утвержденных комитетом Госдумы по бюджету и налогам, сообщает РБК.

Депутаты считают, что нижний порог на таком уровне позволит избавить «подавляющее большинство граждан» от роста налога. При этом саму ставку увеличенного НДФЛ (15 процентов, в настоящее время действует для налогоплательщиков с доходов от пяти миллионов рублей в год) предложено не повышать, чтобы обеспечить гладкий переход.

Таким образом, сказано в рекомендациях, можно сохранить привлекательность налоговой системы России и конкурентоспособность российской экономики, в первую очередь в сравнении со странами ЕАЭС и другими дружественными государствами. В противном случае повышение налогов может привести к потере налоговой базы и кадров.

По данным за 2023 года, средняя номинальная заработная плата в России составляла 74 854 рубля в месяц. Значит, ее двукратный размер равен 149 708 рубля (за год — около 1,8 миллиона рублей), а если отнять действующую ставку НДФЛ (то, что работник получает на руки), то 130 246 рублей.

В процессе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основная нагрузка в рамках повышения налогов должна лечь на действительно богатых людей, а также попросил не обижать средний класс, который только появляется и встает на ноги. Граждане с каким размером дохода входят в средний класс, он не уточнил.

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов указывал, что рост налогов необходим, чтобы власти смогли повысить пенсии и социальные выплаты, продлить программу материнского капитала, оплатить новые национальные проекты, строительство жилья и дорог, а также решить некоторые другие «важнейшие для общества проблемы».