Трамп назвал главную угрозу для США

Трамп: главная угроза для США исходит не из-за рубежа, а изнутри страны

Экс-президент США Дональд Трамп назвал главную угрозу для государства. По его мнению, она исходит не из-за рубежа, а от «коммунистов и фашистов» внутри страны, сообщает ТАСС.

Он заявил, что недоброжелатели внутри США посягают на права и свободы американцев. Трамп также высказался о цели войск, которая, по словам бывшего американского лидера, должна заключаться в защите страны от посягательств изнутри, а не в «бесконечном свержении правительств в других странах и ведении бессмысленных войн».

Ранее Дональд Трамп допустил включение своей соперницы, экс-постпреда при ООН Никки Хейли в состав своей администрации в случае победы на выборах. Американские журналисты отметили, что подобные слова Трампа сильно контрастируют с его риторикой в начале года.