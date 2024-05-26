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22:17, 26 мая 2024Бывший СССР

В подконтрольном ВСУ городе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Запорожье:

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье, расположенном в южной части республики, произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Общественное».

«Звук взрыва был слышен в Запорожье», — указано в сообщении.

При этом дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Перед этим на территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу. Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе зафиксировали взрыв.

Утром 26 мая сообщалось, что в Киевской области прозвучал взрыв. В тот момент в украинской столице включались сирены воздушной тревоги.

Также взрывы были зафиксированы в Хмельницкой области. Предположительно, работала система ПВО.

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      Марина Совина
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