В подконтрольном ВСУ городе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье, расположенном в южной части республики, произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает местное издание «Общественное».

«Звук взрыва был слышен в Запорожье», — указано в сообщении.

При этом дополнительной информации и официальных комментариев пока не приводится.

Перед этим на территории Украины в третий раз за день объявили воздушную тревогу. Позже мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе зафиксировали взрыв.

Утром 26 мая сообщалось, что в Киевской области прозвучал взрыв. В тот момент в украинской столице включались сирены воздушной тревоги.

Также взрывы были зафиксированы в Хмельницкой области. Предположительно, работала система ПВО.