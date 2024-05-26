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22:54, 26 мая 2024Мир

Во Франции продали скутер экс-президента Олланда

AFP: во Франции продали скутер экс-президента Олланда за €20,5 тыс.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

На аукционе во Франции продали скутер бывшего президента страны Франсуа Олланда, на котором он ездил на свидания с актрисой Жюли Гайе. Об этом сообщило агентство AFP.

Отмечается, что транспортное средство ушло с молотка за 20,5 тысячи евро. Новым хозяином скутера стал владелец частного музея автомобилей «Престиж и коллекция» Дени Бреэре. Он заявил, что приобретенный товар является частью истории страны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отреставрированный после пожара собор Парижской Богоматери будет открыт для посетителей 8 декабря. 25 мая на крышу Нотр-Дама вернули отреставрированный крест. Постепенно с собора начинают снимать строительные леса.

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      Евгений Силаев
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