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15:02, 27 мая 2024Экономика

Россиянам напомнили о рисках при отсутствии договора аренды

Эксперт Блинкова: устный договор аренды не имеет юридической силы

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Устные договоренности при съеме квартиры не обладают юридической силой. О рисках, которые сопровождают устный договор аренды, агентству РИА Новости рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» Ирина Блинкова.

Необходимость заключения договора при аренде жилья закреплена в статье 674 ГК РФ. «При сдаче или найме квартиры необходимо в обязательном порядке заключать договор найма, в котором должны быть учтены основные моменты, гарантирующие соблюдение интересов для обеих сторон договора», — предупреждает специалист, ведь при отсутствии договора в письменной форме суд может признать сделку ничтожной. Таким образом, ни одна из сторон не сможет добиться защиты своих интересов.

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Разногласия могут касаться задержек оплаты, внезапных отъездов квартирантов и пропажи или порчи вещей. Эти конфликты с трудом разрешаются без настоящих документов. Также устные договоренности не помогут в случае, если наниматель пересдаст жилье или повредит общедомовое имущество. Письменный договор полезен и для арендаторов: при повышении ставки или проблемах с возвратом залога.

В договоре следует описать объект с указанием адреса, прописать паспортные данные сторон, срок найма, размер оплаты, а также ответственность участников, напоминает Блинкова. Также эксперт советует составлять акт с описью имущества и его состояния на момент подписания договора.

Ранее россиянам назвали лучшее время для аренды квартиры. Дешевле всего снять жилье можно в июне-июле.

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      Виктория Клабукова
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