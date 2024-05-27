Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|За 3-е место
Аль-Наср
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Иттихад
Саудовская Аравия - Про-Лига|34-й тур
Фортуна
Сегодня
21:30 (Мск)
Бохум
Германия - Переходные матчи|Переходные матчи. 2-й матч
Эдмонтон Ойлерз
Завтра
03:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|Финал - Запад. 3-й матч
09:37, 27 мая 2024Спорт

Хоккеист сборной Чехии обратился к НХЛ после победы на чемпионате мира

Пастрняк после победы на ЧМ допустил, что НХЛ пригласит Чехию на свой турнир

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Нападающий «Бостон Брюинс» и сборной Чехии Давид Пастрняк в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после победы чехов на чемпионате мира 2024 года.

«Может, теперь пригласят на Турнир четырех наций? Увидимся на Староместской площади», — написал форвард.

Турнир четырех наций, который организовывает НХЛ, пройдет в феврале 2025 года в Канаде и США. В нем примут участие игроки НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США.

Ранее сборная Чехии обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира по хоккею 2024 года. Финальная встреча завершилась победой чехов со счетом 2:0.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Росгвардия задержала семерых подозреваемых пособников ВСУ

      Развеяны несколько популярных мифов о пластических операциях

      Россиянам назвали приводящую к болезням распространенную летнюю ошибку

      Генсек НАТО обвинил ЕС в невыполнении обещания по поставке снарядов Украине

      Похудевшая Рита Дакота показала фигуру в купальнике

      Российские верфи сравнили с экскурсией в исторический музей

      Глава ВТБ вспомнил о предложении купить «Зенит»

      В России обманутая мошенниками пенсионерка помогла развести женщину на квартиру

      В Дагестане машина с ехавшими с последнего звонка школьниками рухнула в обрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше