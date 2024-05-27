Хоккеист сборной Чехии обратился к НХЛ после победы на чемпионате мира

Пастрняк после победы на ЧМ допустил, что НХЛ пригласит Чехию на свой турнир

Нападающий «Бостон Брюинс» и сборной Чехии Давид Пастрняк в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратился к Национальной хоккейной лиге (НХЛ) после победы чехов на чемпионате мира 2024 года.

«Может, теперь пригласят на Турнир четырех наций? Увидимся на Староместской площади», — написал форвард.

Турнир четырех наций, который организовывает НХЛ, пройдет в феврале 2025 года в Канаде и США. В нем примут участие игроки НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США.

Ранее сборная Чехии обыграла Швейцарию и стала чемпионом мира по хоккею 2024 года. Финальная встреча завершилась победой чехов со счетом 2:0.