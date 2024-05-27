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14:30, 27 мая 2024Забота о себе

Россиян предупредили о риске гепатита и холеры после купания в водоемах

Хирург Березовский: в водоемах могут обитать возбудители гепатита А и холеры

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В водоемах могут обитать самые разные болезнетворные микроорганизмы, вызывающие холеру, лептоспироз, энтеровирусную инфекцию, вирусный гепатит А или грибковые инфекции. О рисках купания предупредил хирург Дмитрий Березовский в беседе с NEWS.ru.

Врач отметил, что вероятность заболеть опасной инфекцией выше всего в том случае, если человек купается в прудах и озерах с застойной водой. При этом он подчеркнул, что человеческий организм достаточно устойчив к инфекциям, поэтому даже наглотавшись мутной воды, можно не заболеть. «К примеру, холерный вибрион очень опасен для голодного человека, но, если нормально питаться, вероятность заболеть очень мала, так как в желудке будет достаточно соляной кислоты, к которой возбудитель холеры очень чувствителен», — объяснил Березовский.

Вместе с этим хирург предупредил, что купаясь даже в морской воде, насыщенной солью, минералами и йодом, есть вероятность заразиться энтеровирусной инфекцией. По его словам, при инфицировании у человека в течение недели после купания появляются симптомы кишечного расстройства: частые позывы в туалет, жидкий стул, гриппоподобное состояние, повышение температуры и слабость. В этом случае Березовский призвал не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

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      Екатерина Улитина
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