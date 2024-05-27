SpaceX объяснила неполадки во время третьих испытаний Starship

SpaceX объяснила причины неполадок во время третьих испытаний Starship

Во время третьих летных испытаний первая ступень многоразовой транспортной системы Starship не смогла совершить мягкую посадку на водную поверхность из-за недостаточно высокой развиваемой двигателями тяги. Причины соответствующих неполадок объяснила компания SpaceX. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В компании уточнили, что двигатели развили недостаточную тягу из-за закупорки фильтра, через который жидкий кислород поступал в двигатели Raptor. Указанную проблему в SpaceX решили оснащением кислородных баков дополнительным оборудованием, которое улучшит работу системы фильтрации.

Потерю второй ступени Starship способности контролировать свою ориентацию в космическом пространстве в компании объяснили засорением клапанов рулевых двигателей. Хотя в SpaceX решить указанную проблему предложили добавлением новых рулевых двигателей, остается неясным, будут ли они использованы в ходе четвертых летных испытаний Starship.

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на SpaceX сообщило, что четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship состоятся 5 июня.

Третий испытательный полет система Starship совершила в марте. Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.