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15:06, 27 мая 2024Наука и техника

SpaceX объяснила неполадки во время третьих испытаний Starship

SpaceX объяснила причины неполадок во время третьих испытаний Starship

Фото: Go Nakamura / Reuters

Во время третьих летных испытаний первая ступень многоразовой транспортной системы Starship не смогла совершить мягкую посадку на водную поверхность из-за недостаточно высокой развиваемой двигателями тяги. Причины соответствующих неполадок объяснила компания SpaceX. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В компании уточнили, что двигатели развили недостаточную тягу из-за закупорки фильтра, через который жидкий кислород поступал в двигатели Raptor. Указанную проблему в SpaceX решили оснащением кислородных баков дополнительным оборудованием, которое улучшит работу системы фильтрации.

Потерю второй ступени Starship способности контролировать свою ориентацию в космическом пространстве в компании объяснили засорением клапанов рулевых двигателей. Хотя в SpaceX решить указанную проблему предложили добавлением новых рулевых двигателей, остается неясным, будут ли они использованы в ходе четвертых летных испытаний Starship.

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17 апреля 2018

Ранее издание SpaceNews со ссылкой на SpaceX сообщило, что четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship состоятся 5 июня.

Третий испытательный полет система Starship совершила в марте. Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

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