Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:34, 27 мая 2024Наука и техника

SpaceX определилась с датой четвертого полета Starship

SpaceX: четвертые летные испытания системы Starship состоятся 5 июня
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Veronica Gabriela Cardenas / Reuters

Четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship состоятся 5 июня. С соответствующей датой определилась компания SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В компании надеются, что к 5 июня получат от Федерального управления авиации США разрешение на запуск многоразовой двухступенчатой системы. В ходе четвертых летных испытаний SpaceX планирует сохранить как ракету Super Heavy, так и корабль Starship.

Ранее главный менеджер космодрома Starbase компании SpaceX Кэти Людерс заявила, что четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship состоятся в конце мая — начале июня.

Третий испытательный полет система Starship совершила в марте. Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ впервые атаковали российский город-курорт. Под удар попали гражданские объекты

      Россия пригласила талибов на ПМЭФ

      Нейросети помогут покупателям выбрать одежду и товары для дома

      Румынский спасатель рассказал о нежелании украинских уклонистов идти в ВСУ

      В Европе нарастили закупки российского металла

      Кибермошенники украли у россиян больше четырех миллиардов рублей

      Созданы первые наушники с ИИ-шумоподавлением

      Украинские «Острые козырьки» заявили о невозможности победить Россию

      Стало известно о состоянии госпитализированной звезды «Служебного романа»

      Россияне раскрыли свои траты перед летом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше