SpaceX определилась с датой четвертого полета Starship

SpaceX: четвертые летные испытания системы Starship состоятся 5 июня

Четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship состоятся 5 июня. С соответствующей датой определилась компания SpaceX. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В компании надеются, что к 5 июня получат от Федерального управления авиации США разрешение на запуск многоразовой двухступенчатой системы. В ходе четвертых летных испытаний SpaceX планирует сохранить как ракету Super Heavy, так и корабль Starship.

Ранее главный менеджер космодрома Starbase компании SpaceX Кэти Людерс заявила, что четвертые летные испытания многоразовой транспортной системы Starship состоятся в конце мая — начале июня.

Третий испытательный полет система Starship совершила в марте. Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.