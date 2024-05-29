В России оценили риски для желающих ехать на Олимпиаду-2024 спортсменов

Глава ФСГР Титов: российские спортсмены очень рискуют, отправляясь на Игры-2024

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов оценил риски для желающих ехать на Олимпийские игры-2024 спортсменов. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Титова, российские атлеты очень рискуют, отправляясь на Игры в Париже, из-за возможных провокаций. «То, что украинская сторона это не пропустит, не сомневаюсь ни секунды. При этом международные федерации полностью отказываются от любой поддержки и защиты этих спортсменов», — заключил глава ФСГР.

Ранее президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил о схожести условий допуска россиян на Олимпиаду-2024 с расовой сегрегацией в США. «Как раньше в США были таблички с надписью: "Вход только белым. Неграм и собакам вход запрещен"», — отметил он.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе. При этом они не будут допущены к участию в параде делегаций на церемонии открытия Игр.