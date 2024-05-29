В школах одного российского города прошли гастрономические уроки

В школах Владивостока прошли гастрономические уроки в 2023-2024 учебном году

В школах одного российского города прошли гастрономические уроки в течение 2023-2024 учебного года. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Так, 15 ресторанов Владивостока учили готовить почти тысячу школьников со второго по девятый класс. При проведении уроков учитывался возраст детей.

Отмечается, что старшеклассники готовили хинкали с дальневосточным гребешком и роллы, а также пробовали лепить пельмени с минтаем. Школьники вторых классов делали блюда попроще, например, завертоны.

По словам бренд-шефа Ильи Степанова, некоторые ученики после полученного опыта договорились насчет летней подработки.

Впечатление от таких уроков самое положительное. Это отличное мероприятие для общения, обмена опытом и, с точки зрения пользы, — бесценно. Думаю, что кто-то из ребят после таких занятий задумался о профессии повара и осознал, что даже простое блюдо можно подать красиво Ирина Никмей педагог

В то же время родители отметили, что ученики проявляют интерес к работе общепита и уважительное отношение к продуктам.

«Проект оказался очень многогранным: передача знаний, разговоры по душам, тайны профессии, знакомство с дальневосточной кухней и возможностями путешествия по краю. Детская аудитория восприимчива к информации», — подытожила директор Туристско-информационного центра Приморья Ольга Гуревич.

В марте свыше тонны продуктов собрали россияне для нуждающихся в рамках акции «Корзина доброты». В общей сложности россиянам удалось собрать 1052 килограмма продовольствия.