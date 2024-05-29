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20:55, 29 мая 2024Моя страна

В школах одного российского города прошли гастрономические уроки

В школах Владивостока прошли гастрономические уроки в 2023-2024 учебном году

Фото: Туристско-информационный центр Приморского края

В школах одного российского города прошли гастрономические уроки в течение 2023-2024 учебного года. Соответствующий материал публикует «Российская газета».

Так, 15 ресторанов Владивостока учили готовить почти тысячу школьников со второго по девятый класс. При проведении уроков учитывался возраст детей.

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Отмечается, что старшеклассники готовили хинкали с дальневосточным гребешком и роллы, а также пробовали лепить пельмени с минтаем. Школьники вторых классов делали блюда попроще, например, завертоны.

По словам бренд-шефа Ильи Степанова, некоторые ученики после полученного опыта договорились насчет летней подработки.

Впечатление от таких уроков самое положительное. Это отличное мероприятие для общения, обмена опытом и, с точки зрения пользы, — бесценно. Думаю, что кто-то из ребят после таких занятий задумался о профессии повара и осознал, что даже простое блюдо можно подать красиво

Ирина Никмейпедагог

В то же время родители отметили, что ученики проявляют интерес к работе общепита и уважительное отношение к продуктам.

«Проект оказался очень многогранным: передача знаний, разговоры по душам, тайны профессии, знакомство с дальневосточной кухней и возможностями путешествия по краю. Детская аудитория восприимчива к информации», — подытожила директор Туристско-информационного центра Приморья Ольга Гуревич.

В марте свыше тонны продуктов собрали россияне для нуждающихся в рамках акции «Корзина доброты». В общей сложности россиянам удалось собрать 1052 килограмма продовольствия.

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      Екатерина Ештокина
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