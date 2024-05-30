Депутат оценила обвинения в гендерной дискриминации из-за отставки главы ХМАО

Бессараб: отставка главы ХМАО Комаровой не связана с гендерной дискриминацией

Депутат Госдумы Светлана Бессараб оценила обвинения в гендерной дискриминации в случае с отставкой единственной женщины на посту губернатора — главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) — Натальи Комаровой. Бессараб заявила «Ленте.ру», что уход Комаровой с поста никак не связан с притеснениями женщин-политиков по половому признаку.

Ранее российский политолог Сергей Марков заявил, что отставка Комаровой, единственной женщины на посту губернатора в России, может быть считана как сигнал о допустимости дискриминации женщин. Он отметил, что российские власти не намеревались посылать сигнал о дискриминации, однако добавил, что руководству страны следует дать обратный посыл. «Сигнал о необходимости обеспечить гендерное равенство в системе управления необходим», — объяснял политолог.

Я бы не стала передергивать, поскольку эта отставка произошла по вполне объективным причинам, и здесь гендерная принадлежность губернатора совершенно никаким образом не сказалась ни на результативности ее работы, которую признали высокой, ни на решении самого губернатора [уйти в отставку] Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Если рассматривать под увеличительным стеклом именно соотношение мужчин и женщин в высокой политике, то, действительно, женщин катастрофически мало, (...) в том числе у нас в Государственной думе. Но если взять органы местного самоуправления, то там доля женщин составляет уже больше 70 процентов», — добавила депутат.

При этом нехватку женщин в высших эшелонах власти Бессараб назвала проблемой. Вместе с тем депутат выступила против выделения отдельных квот для женщин как способа решения этой проблемы.

«Не должно быть никакого квотирования, ни по возрасту, ни по росту, ни по цвету волос, ни по половому признаку. (...) При этом женщина со своей мягкой силой уравновешивает агрессивную сил мужчин. Было бы здорово, если бы у нас было больше женщин в высокой политике, но я не видела, чтобы кому-то чинили препятствия. Часто мужчины более ярко выступают и более яростно борются за свои места», — подчеркнула парламентарий.

Должно измениться общество, мы сами должны поверить в то, что женщина многое может и многого достигает Светлана Бессараб депутат Госдумы

30 мая Комарова объявила об отставке. В опубликованном видеообращении она рассказала, что переходит на новую работу. Комарова поблагодарила российского президента Владимира Путина за доверие и поддержку, а жителей — за достигнутые результаты и любовь к Родине. По словам экс-губернатора, именно вера граждан в нее помогла добиться того, что «Югра — регион-лидер».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отставку Комаровой, подчеркнул, что в Кремле высоко ценят ее работу. В ответ на вопрос о будущем экс-губернатора, он заявил, что такие планы не анонсируются.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ о назначении мэра Тюмени Руслана Кухарука временно-исполняющим обязанности (врио) главы Ханты-Мансийского автономного округа.