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13:55, 30 мая 2024Силовые структуры

Фигуранта дела о расправе над байкером в Москве оставили под стражей

В Москве суд оставил под стражей фигуранта по делу об убийстве байкера

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Московский городской суд оставил под стражей фигуранта дела о расправе над байкером из-за парковки Низами Иса оглы Аббасова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Защита Аббасова хотела оспорить решение Замоскворецкого районного суда, но вышестоящая инстанция оставила жалобу без удовлетворения. Таким образом, он будет под стражей до 18 июня. Ранее мужчине предъявили обвинение по статьям 33, 105 УК РФ.

Низами Иса оглы Аббасов — отец главного обвиняемого Шахина Аббасова.

17 апреля 21-летний Шахин Аббасов припарковал свою машину на тротуаре около подъезда жилого дома, что впоследствии стало причиной конфликта с 24-летним местным жителем Кириллом Ковалевым. В ходе разбирательств подозреваемый сначала избил своего оппонента, после чего воткнул ему нож в область живота.

В рамках этого дела задержали шесть человек. Все они находятся под стражей.

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