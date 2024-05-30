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03:56, 30 мая 2024Мир

В Британии заявили о жестком предупреждении Путина Западу

Меркурис: Путин сделал жесткое предупреждение Западу из-за слов Столтенберга
СюжетРоссия и НАТО:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу после призыва генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить Украине наносить удары по территории РФ вооружениями стран Североатлантического альянса. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Путин жестко предупредил западные державы. Все очень серьезно. Абсолютно точно можно утверждать, что сигнал был отправлен США по частным каналам», — сказал он.

По словам эксперта, между Москвой и Вашингтоном существует ядерный паритет, и об этом следует помнить в Соединенных Штатах и Европейском союзе, лидеры которых часто делают агрессивные заявления в адрес России.

Ранее в НАТО разгорелись споры, стоит ли разрешать Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России западным оружием. Путин заявил, что представители стран Североатлантического альянса должны отдавать отчет, с чем они играют. По его словам, странам НАТО, прежде чем говорить об ударах вглубь российский территории, следует помнить, что члены альянса, как правило, государства с небольшой территорией и очень плотным населением.

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      Марина Совина
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