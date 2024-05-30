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14:16, 30 мая 2024Экономика

В России подсчитали стоимость минимального отпускного набора

«Известия»: минимальный отпускной набор россиянина оценили в 35 тысяч рублей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В этом году за минимальный отпускной набор россиянину придется выложить около 35 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «ЮMoney» и ресурса «Чек Индекс».

В предполагаемый набор эксперты включили косметику для загара, шляпу и очки, чемодан, купальные принадлежности, платье или шорты, пляжную обувь и кроссовки.

Выяснилось также, что в мае оборот платежей в косметических и парфюмерных магазинах вырос на 65 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года. Эксперты подсчитали, что платежей стало на 34 процента больше. Рост числа покупателей оценили в 30 процентов.

Больше чем на 80 процентов выросли обороты магазинов одежды для активного отдыха и спорта. Средний чек там составил почти 11 471 рубль. Продажи чемоданов выросли на 62 процента, а купальников — на 34 процента.

В последний месяц весны оборот платежей в гостиницах вырос в 2,5 раза, а число бронирований — почти на 90 процентов. Рост среднего чека приблизился к 43 процентам и достиг примерно 14 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что россияне покупают перед летним сезоном. Оказалось, что самая популярная статья расходов — это новая одежда. Следом за ней идет отпуск. Кроме того, многие рассчитывают потратиться на ремонт и благоустройство дома.

Также российские банки рассказали о высоком спросе на наличные доллары на фоне периода отпусков. Кроме того, популярностью пользуются дирхамы ОАЭ, турецкие лиры, юани и таиландские баты.

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