Джокович высказался о перенесенной операции

Новак Джокович заявил, что операция на колене прошла успешно

Сербский теннисист Новак Джокович в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) высказался о перенесенной операции на колене.

Спортсмен отметил, что хирургическое вмешательство, к которому пришлось прибегнуть из-за разрыва мениска, прошло успешно. «Я сделаю все возможное, чтобы быть здоровым и в полной форме, чтобы вернуться на корт как можно скорее», — заявил Джокович.

Ранее были названы сроки восстановления Джоковича. Уточнялось, что хирургическое вмешательство не позволит ему сыграть на Уимблдоне, но он планирует вернуться на корт к Играм в Париже. Умблдон-2024 стартует 1 июля. Олимпиада начнется 26 июля.

4 июня Джокович снялся с «Ролан Гаррос». Причиной называлась травма правого колена. Из-за нее он не смог сыграть с Каспером Руудом в четвертьфинале.